В ОАЭ сгорела самая большая водная горка Абу-Даби

В аквапарке Yas Waterworld, расположенном на острове Яс в Абу-Даби, произошёл пожар. По предварительным сведениям, никто не пострадал, сообщает издание The National.

Пожар в аквапарке ОАЭ. Видео © X / ANURAAG ॐ SHARMA

Пожар вспыхнул около 14:00 по местному времени на участке, который находится на стадии строительства. Загорелась водная горка, которую планировали сделать самой большой в стране. При этом действующая часть аквапарка осталась целой.

На место происшествия быстро прибыли экстренные службы, а полиция перекрыла все дороги в окрестностях горящего аквапарка. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь.