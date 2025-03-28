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28 марта, 18:47

В ОАЭ сгорела самая большая водная горка Абу-Даби

Крупный пожар вспыхнул в аквапарке Yas Waterworld в Абу-Даби

В аквапарке Yas Waterworld, расположенном на острове Яс в Абу-Даби, произошёл пожар. По предварительным сведениям, никто не пострадал, сообщает издание The National.

Пожар в аквапарке ОАЭ. Видео  © X / ANURAAG ॐ SHARMA

Пожар вспыхнул около 14:00 по местному времени на участке, который находится на стадии строительства. Загорелась водная горка, которую планировали сделать самой большой в стране. При этом действующая часть аквапарка осталась целой.

На место происшествия быстро прибыли экстренные службы, а полиция перекрыла все дороги в окрестностях горящего аквапарка. Пожарным удалось оперативно локализовать огонь.

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Тем временем масштабные лесные пожары продолжают бушевать и в Южной Корее, где огонь охватил уезд Ынсон. Пострадало уже множество национальных парков, достопримечательностей и храмов. Правительство Южной Кореи объявило режим национального бедствия в юго-восточной части страны. При тушении возгорания рухнул пожарный вертолёт, его экипаж погиб.

Обложка ©

X / ANURAAG ॐ SHARMA

Александра Мышляева
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