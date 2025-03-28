Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 17:56

Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает американскую военную поддержку как долговое обязательство.

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — заявил бывший комик.

Кроме того, он сообщил о получении от США нового проекта соглашения, касающегося стратегически важных полезных ископаемых, который существенно отличается от предшествующей версии.

Нардеп раскрыл подробности договора США и Украины по недрам
Нардеп раскрыл подробности договора США и Украины по недрам

Между тем, в США думают, что Дональд Трамп выдвинул крайне жёсткие условия для соглашения по полезным ископаемым с Украиной, что, как отмечается, может свидетельствовать о его невысоком мнении о Владимире Зеленском. Хью Томлинсон, корреспондент The Times в Вашингтоне, сообщает, что американский лидер видит Украину как слабое государство и выражает недовольство значительными расходами, которые администрация Байдена направила на поддержку Киева. По его словам, принятие предложенных условий сделки может быть воспринято как унижение для Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/Alessia Pierdomenico

Николь Вербер
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar