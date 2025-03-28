Зеленский отказался признавать военную помощь США долгом

«Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим», — заявил бывший комик.

Между тем, в США думают, что Дональд Трамп выдвинул крайне жёсткие условия для соглашения по полезным ископаемым с Украиной, что, как отмечается, может свидетельствовать о его невысоком мнении о Владимире Зеленском. Хью Томлинсон, корреспондент The Times в Вашингтоне, сообщает, что американский лидер видит Украину как слабое государство и выражает недовольство значительными расходами, которые администрация Байдена направила на поддержку Киева. По его словам, принятие предложенных условий сделки может быть воспринято как унижение для Украины.