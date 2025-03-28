Живущего в России британского блогера поразило, как страна преодолела санкции

Проживающий в России британский блогер Самюэль Хайленд рассказал на своём YouTube-канале, как изменилась страна за три года после начала спецоперации и введения санкций. Мужчина признался, что в первые дни был в страхе, ожидая экономического коллапса. Однако всё это оказалось преувеличениями.

«Мне было очень страшно. Я смотрел зарубежные новости и думал, что рубль обвалится, что всех ждёт крах. Иностранные компании начали уезжать из России. McDonald's, IKEA, Zara — все они покинули рынок. Остановилось авиасообщение», — вспомнил Сэм свои ощущения в 2022 году.

Но события стали развиваться иначе. По мнению британца, русские преодолели чувство угрозы, научившись справляться с трудностями.

«Вспомните Вторую мировую войну, конец советской эпохи и 90-е годы», — добавил он.

Сэм отметил, что недавний опыт пандемии тоже сыграл свою роль. По его словам, спустя время выяснилось, что русские ни по чему не скучают. По мнению британца, в начале многие опасались ухода Netflix, но теперь у них есть собственные онлайн-кинотеатры. Запущенные отечественные компании заменили ушедшие бренды, что помогло преодолеть рестрикции. Русские верят, что всё будет хорошо, и действительно справляются с вызовами, подвёл итог британский блогер.