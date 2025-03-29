Зеленский признался, что жена диктует ему решения
Зеленский назвал жену Елену одним из лучших советников
Владимир и Елена Зеленские. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Владимир Зеленский рассказал, что часто обращается за советами к своей жене Елене. В интервью французскому изданию Le Figaro он отметил, что, несмотря на множество советников, именно супруга занимает особое место среди них.
«У меня, конечно, есть много советников. Моя жена стала одним из самых лучших», — заявил Зеленский.
Кроме того, экс-комик признался, что иногда его интересует мнение обычных граждан, встреченных на улице. Он отметил, что порой их мнения оказываются более значимыми, чем те, что поступают от официальных помощников.
А ранее в Кремле заявили, что Зеленский утратил контроль над внутренним управлением страны, допустив проникновение нацистских организаций в различные структуры власти на Украине. По мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это ставит вопрос о необходимости внешнего управления Незалежной.