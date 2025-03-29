Зеленский признался, что жена диктует ему решения

Владимир Зеленский рассказал, что часто обращается за советами к своей жене Елене. В интервью французскому изданию Le Figaro он отметил, что, несмотря на множество советников, именно супруга занимает особое место среди них.

«У меня, конечно, есть много советников. Моя жена стала одним из самых лучших», — заявил Зеленский.

Кроме того, экс-комик признался, что иногда его интересует мнение обычных граждан, встреченных на улице. Он отметил, что порой их мнения оказываются более значимыми, чем те, что поступают от официальных помощников.