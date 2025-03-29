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28 марта, 21:15

В центре Москвы полностью выгорел роскошный Aurus Senat

В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat

В центре Москвы на улице Сретенке загорелся отечественный автомобиль Aurus Senat, стоимость которого составляет более 30 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Пожар начался с двигателя, затем огонь перекинулся на салон машины. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Москве сгорел Aurus Senat. Видео © Telegram / SHOT

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Ранее вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков высоко оценил автомобили марки Aurus. По словам парламентария, первые отечественные машины класса люкс лучше немецких BMW.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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