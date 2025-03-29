В центре Москвы полностью выгорел роскошный Aurus Senat

В центре Москвы на улице Сретенке загорелся отечественный автомобиль Aurus Senat, стоимость которого составляет более 30 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT .

Пожар начался с двигателя, затем огонь перекинулся на салон машины. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению. По предварительным данным, пострадавших нет.