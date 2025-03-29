В центре Москвы полностью выгорел роскошный Aurus Senat
В Москве сгорел автомобиль Aurus Senat
В центре Москвы на улице Сретенке загорелся отечественный автомобиль Aurus Senat, стоимость которого составляет более 30 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
Пожар начался с двигателя, затем огонь перекинулся на салон машины. Очевидцы вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно приступили к тушению. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Москве сгорел Aurus Senat. Видео © Telegram / SHOT
Ранее вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков высоко оценил автомобили марки Aurus. По словам парламентария, первые отечественные машины класса люкс лучше немецких BMW.
Telegram / SHOT