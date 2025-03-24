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24 марта, 07:00

Лучше немецких BMW: В Госдуме в восторге от новых депутатских Aurus

Депутат Даванков высоко оценил новые Aurus для Госдумы

Владислав Даванков (справа). Обложка © Life.ru

Владислав Даванков (справа). Обложка © Life.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высоко оценил автомобили марки Aurus, на которые пересели все заместители председателя ГД РФ. По словам парламентария, первые отечественные машины класса люкс лучше немецких BMW.

«До этого у меня был BMW — с пробегом больше 400 тысяч км. <…> Так его чаще ремонтировали, чем он ездил! И тут нам выделили «Аурусы». Шикарные автомобили! Особенно приятно, что российские. Но… Дорогие они», — отметил Даванков в беседе с kp.ru.

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Примечательно, что российский Aurus особенно понравился мировым лидерам, привыкшим к максимальному комфорту. Ранее Aurus Владимира Путина вызвал восторг во Вьетнаме. Кроме того, глава КНДР Ким Чен Ын приехал на концерт по случаю 79-летия ТПК на лимузине Aurus.

Борис Эльфанд
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