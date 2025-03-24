Лучше немецких BMW: В Госдуме в восторге от новых депутатских Aurus

«До этого у меня был BMW — с пробегом больше 400 тысяч км. <…> Так его чаще ремонтировали, чем он ездил! И тут нам выделили «Аурусы». Шикарные автомобили! Особенно приятно, что российские. Но… Дорогие они», — отметил Даванков в беседе с kp.ru.