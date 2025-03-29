В Ньюкасле из мусора вывалились секреты британской армии

В одном из районов британского Ньюкасла были найдены пачки документов с конфиденциальными данными, касающиеся британской армии. Как пишет Би-би-си, они выпали из мусора.

«Среди них [документов] — звания солдат, электронная почта, графики смен и данные о выдаче оружия, а также информация, которая, судя по всему, связана с доступом к оружейным складам и системе обнаружения вторжений», — говорится в статье.

16 марта эти документы случайно нашёл футбольный фанат, они вываливались из чёрного мусорного мешка. Эксперт в области информационной безопасности Гэри Хибберд отметил, что такая утечка представляет серьёзную угрозу для людей, чьи данные были раскрыты.

Некоторые документы связаны с военными подразделениями, размещёнными в гарнизоне Каттерик. Один из документов, носивший название «Ключи от арсенала и коды IDS», по-видимому, содержит сведения о способах доступа к военным арсеналам и системам охраны. Кроме того, один из листов был маркирован как «конфиденциальный», что, согласно правительственным рекомендациям, означает высокий уровень риска при возможной утечке этой информации.