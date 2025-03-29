Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 21:55

В Ньюкасле из мусора вывалились секреты британской армии

В Ньюкасле выбросили в мусор конфиденциальные документы с данными военных

В одном из районов британского Ньюкасла были найдены пачки документов с конфиденциальными данными, касающиеся британской армии. Как пишет Би-би-си, они выпали из мусора.

«Среди них [документов] — звания солдат, электронная почта, графики смен и данные о выдаче оружия, а также информация, которая, судя по всему, связана с доступом к оружейным складам и системе обнаружения вторжений», — говорится в статье.

16 марта эти документы случайно нашёл футбольный фанат, они вываливались из чёрного мусорного мешка. Эксперт в области информационной безопасности Гэри Хибберд отметил, что такая утечка представляет серьёзную угрозу для людей, чьи данные были раскрыты.

Некоторые документы связаны с военными подразделениями, размещёнными в гарнизоне Каттерик. Один из документов, носивший название «Ключи от арсенала и коды IDS», по-видимому, содержит сведения о способах доступа к военным арсеналам и системам охраны. Кроме того, один из листов был маркирован как «конфиденциальный», что, согласно правительственным рекомендациям, означает высокий уровень риска при возможной утечке этой информации.

Англия грозит России ядерной войной: Сравнение двух армий в 2025 году
Англия грозит России ядерной войной: Сравнение двух армий в 2025 году

Ранее президент России Владимир Путин высмеял агрессивное поведение Великобритании по отношению к нашей стране. По словам российского лидера, несмотря на частые антироссийские выходки, Лондон не может похвастать ни крепкой армией, ни развитой экономикой.

Обложка ©

Unspalsh / Devon Saccente

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar