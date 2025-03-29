Командиры ВСУ маскируют для бойцов согласие на донорство органов под медстраховку
У пленного бойца ВСУ обнаружено добровольное согласие на трансплантацию органов
В ходе столкновения в Курской области был взят в плен украинский боец 41-й мехбригады ВСУ Андрей Чемер. Как сообщили РИА «Новости» военнослужащие группировки «Север», он носил с собой согласие на донорство органов под видом медицинской страховки.
«Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал… каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадёте в самые лучшие французские клиники», — заявил Чемер.
Как оказалось, его сослуживцы заполнили данные бумаги, а анкеты были забраны командиром. В результате солдат не осознавал, что носил с собой добровольное согласие на трансплантацию органов в канадском медицинском центре.
А ранее был перехвачен новый приказ командования ВСУ — солдатам поручено любой ценой взять новые участки в Курской области и закрепиться хоть где-то в Белгородской области. Это следует не только из радиопередачи, но и показаний пленных на допросах.
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