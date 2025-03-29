В ходе столкновения в Курской области был взят в плен украинский боец 41-й мехбригады ВСУ Андрей Чемер. Как сообщили РИА «Новости» военнослужащие группировки «Север», он носил с собой согласие на донорство органов под видом медицинской страховки.

«Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал… каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадёте в самые лучшие французские клиники», — заявил Чемер.

Как оказалось, его сослуживцы заполнили данные бумаги, а анкеты были забраны командиром. В результате солдат не осознавал, что носил с собой добровольное согласие на трансплантацию органов в канадском медицинском центре.