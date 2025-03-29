Названа минимальная сумма для семьи на покупку самых необходимых товаров

В 2024 году для покрытия базовых нужд российских семей требовалась сумма в 73,9 тысячи рублей в месяц. Такие данные представлены Росстатом в ходе комплексного наблюдения за условиями жизни граждан. Эта цифра демонстрирует рост по сравнению с 2022 годом, когда минимальные ежемесячные расходы составили 67,5 тысячи рублей.

Для городских семей необходимый минимум составил 74,2 тысячи рублей, а для сельских — 72,5 тысячи рублей. В то же время семьи с детьми нуждаются в более крупных суммах: для них ежемесячные расходы составляют 99,9 тысячи рублей, в то время как без детей — 64,2 тысячи рублей.

«Если же смотреть в демографическом и социальном разрезе, то наибольшие суммы ежемесячно требуются многодетным семьям – 114,2 тысячи рублей, а также семьям с детьми-инвалидами – 101,2 тысячи рублей», — передаёт данные Росстата РИА «Новости».