Премьер Канады Карни исключил сотрудничество с Россией в Арктике
Премьер-министр Канады Марк Карни. Обложка © X / Mark Carney
Новый премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава не планирует взаимодействовать с Москвой в Арктическом регионе. В интервью телеканалу CTV он подчеркнул, что РФ не является стратегическим партнёром страны.
Карни объяснил своё решение, отметив, что его правительство сосредоточится на развитии отношений с государствами, разделяющими схожие ценности и цели в Арктике. Он также отметил важность назначения посла по Арктике, который будет работать над укреплением связей с союзниками и странами.
Ранее в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель. Причиной стали резкие антироссийские высказывания посла Канады в России Сары Тейлор, сделанные после церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.