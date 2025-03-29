Премьер Канады Карни исключил сотрудничество с Россией в Арктике

Новый премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава не планирует взаимодействовать с Москвой в Арктическом регионе. В интервью телеканалу CTV он подчеркнул, что РФ не является стратегическим партнёром страны.

Карни объяснил своё решение, отметив, что его правительство сосредоточится на развитии отношений с государствами, разделяющими схожие ценности и цели в Арктике. Он также отметил важность назначения посла по Арктике, который будет работать над укреплением связей с союзниками и странами.