Премьер Канады объявил о конце эпохи в отношениях с США

Новый канадский премьер Марк Карни заявил, что эпоха прежних отношений Канады и США подошла к концу. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Оттава в корне изменит свою экономическую политику в отношении Вашингтона, поскольку США заигрались со своим протекционизмом. Из-за этого Канада больше не может рассчитывать на Соединённые Штаты, как раньше, отметил Карни.

Канадский премьер добавил, что его страна собирается избавиться от зависимости от американского рынка, сделав упор на развитие торговли с другими регионами мира. Сейчас правительство Канады разрабатывает внутренние независимые цепочки поставок.