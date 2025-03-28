Премьер Канады объявил о конце эпохи в отношениях с США
Премьер Канады Карни: Мы больше не полагаемся на США в торговом плане
Новый канадский премьер Марк Карни заявил, что эпоха прежних отношений Канады и США подошла к концу. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
Оттава в корне изменит свою экономическую политику в отношении Вашингтона, поскольку США заигрались со своим протекционизмом. Из-за этого Канада больше не может рассчитывать на Соединённые Штаты, как раньше, отметил Карни.
Канадский премьер добавил, что его страна собирается избавиться от зависимости от американского рынка, сделав упор на развитие торговли с другими регионами мира. Сейчас правительство Канады разрабатывает внутренние независимые цепочки поставок.
«Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов», — пообещал Карни.
Вряд ли когда-то Канада сможет стать независимой страной, ведь рядом с ней всегда будут США. К примеру, нынешний американский лидер Трамп настроен весьма жёстко, поскольку в феврале он уже ввёл пошлины на канадские товары, а в марте увеличил их до 50%. В ответ Оттава тоже ввела свои налоги. Теперь, как мы видим, канадское правительство настроено расширять сотрудничество с другими странами, большинство из которых, скорее всего, находятся в Европе. Президент Штатов готов ужесточить пошлины против Канады и Евросоюза, если их партнёрство будет вредить Америке.
Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys