Общественник рассказал о фальсификате на российском рынке приправ

Проблемы с качеством приправ становятся всё более актуальными для российских потребителей. Как заявил в интервью радио Sputnik председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, многие производители нарушают стандарты и используют дешёвые заменители для повышения своей прибыли.

«В силу того, что действует ограничение на проверки, многие производители в процессе производства начинают удешевлять рецептуру, экономить на соблюдении обязательных технологических норм, подменять сырьё, привлекать неквалифицированный персонал», — заявил Павлов.

Исследования Роскачества показывают, что в более чем половине образцов перца были обнаружены посторонние примеси, следы пестицидов и микроорганизмы. Например, в паприке часто не хватает капсаицина — вещества, которое должно присутствовать в настоящей специи. Это говорит о подделке сырья. Проблемы есть и с корицей, где вместо натуральной корицы добавляют кассию — менее качественный продукт.

Российский рынок специй оценивается в миллиарды рублей. Недобросовестные производители продают подделки под видом настоящих приправ и зарабатывают в десятки раз больше. В то время как честные компании сталкиваются с конкуренцией, в которой им трудно выжить.