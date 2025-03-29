МВД повторно объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина

Родившегося на Украине бывшего российского миллиардера Эдуарда Шифрина повторно объявили в розыск. Обновлённая информация появилась в базе розыска МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения: 12.7.1960, место рождения: УССР, город Днепропетровск, особые приметы: переобъявлен», — указано в базе розыска.

Суды в Москве наложили обеспечительный арест на имущество и активы бизнесмена, пишет ТАСС. Его обвиняют в мошенничестве.

Как сообщал Life.ru, первый раз Шифрина объявили в розыск в октябре 2023 года. Тогда ведомство не указывало, за какие уголовные деяния разыскивают предпринимателя.