Земля стремительно теряет воду в почве и снежном покрове, выяснили учёные

Гидрологи из Университета Мельбурна Донгреол Рю и Ки-Вон Сео выявили угрожающие изменения в водных ресурсах Земли. Глобальное потепление заметно снизило количество воды в почве, реках, озёрах и снежном покрове. Это обстоятельство может вызвать серьёзные проблемы для сельского хозяйства и уровня мирового океана. Исследование опубликовано в журнале Science.

За последние два десятилетия Земля утратила свыше 2600 гигатонн влаги (в период с 2000 по 2002 год влажность почвы снизилась примерно на 1614 гигатонн, с 2003 по 2016 год истощение продолжилось и сократилось ещё на 1009 гигатонн). Авторы уточняют, что Гренландия с 2002 по 2006 год потеряла около 900 гигатонн льда.

Учёные также отметили, что перераспределение влаги меняет вращение Земли. Массы воды сдвигают ось планеты, вызывая лёгкое «покачивание». Специалисты предупреждают, что без снижения выбросов парниковых газов и изменения подходов к использованию водных ресурсов ситуация только ухудшится. Увеличение жары требует больше ресурсов для сельского хозяйства, а запасы пресной воды быстро истощаются. Восстановить баланс в ближайшее время вряд ли получится.

Учёные обозначили эти факты как «сигнал тревоги». Они надеются, что результаты их работы привлекут внимание к важности бережного использования водных ресурсов.