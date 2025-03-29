Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что нашла «свою Россию» в деревне

Бывшая министр иностранных дел Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль сообщила, что нашла «свою Россию» в деревенской жизни. Она отметила, что деревня открывает «совсем другой мир».

«Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь», — поделилась Кнайсль эфире телеканала «СПАС».

Она также упомянула, что у неё есть автомобиль, и по возможности она подвозит местных жителей. Кнайсль отметила, что сегодня «деревни могли бы всё больше наполняться жизнью», поскольку много профессий позволяют работать удалённо.