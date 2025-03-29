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Регион
29 марта, 04:05

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что нашла «свою Россию» в деревне

Карин Кнайсль. Обложка © Telegram / Александр Дронов

Карин Кнайсль. Обложка © Telegram / Александр Дронов

Бывшая министр иностранных дел Австрии и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль сообщила, что нашла «свою Россию» в деревенской жизни. Она отметила, что деревня открывает «совсем другой мир».

«Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь»,поделилась Кнайсль эфире телеканала «СПАС».

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Она также упомянула, что у неё есть автомобиль, и по возможности она подвозит местных жителей. Кнайсль отметила, что сегодня «деревни могли бы всё больше наполняться жизнью», поскольку много профессий позволяют работать удалённо.

Ранее Кнайсль провела параллель между президентством Владимира Зеленского и сценарием сериала «Слуга народа». По её мнению, бывший комик может устроить хаос в парламенте, как это произошло в финале фильма.

Лия Мурадьян
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