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29 марта, 05:49

Штраф или изъятие: Мошенники придумали новую схему с участием ваших питомцев

Роскачество: Аферисты вымогают деньги у россиян, угрожая изъять питомцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reshetnikov_art

Мошенники по телефону представляются россиянам сотрудниками «жилищной инспекции», чтобы выяснить, сколько питомцев у себя дома держат люди. После этого они заявляют о превышении некоего «лимита» и требуют заплатить за него штраф. В противном случае, как они говорят, животные будут изъяты у хозяина, сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

Аферисты умело воспользовались паникой людей, связанной с возможным ограничением на содержание домашних животных в квартирах.

«Злоумышленники представляются сотрудниками жилищной инспекции, обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы «превышающих лимит», установленный несуществующим законом», — пояснили в национальном институте развития качества.

Злоумышленники будут стараться вывести диалог к тому, что количество питомцев в квартире у их жертвы превышает «новую норму». Сама цифра берётся из воздуха, но ссылаются мошенники на «новые правила», предлагая ознакомиться с таковыми по ссылке на сайт «Госуслуги». Ведёт она на фишинговую страницу для кражи личных данных.

«Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких «специальных сборов» и «компенсаций» за содержание домашних животных сверх нормы не существует», — заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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Ранее Life.ru предупреждал о ещё одной схеме, которой в последнее время активно пользуются аферисты. Злоумышленники пугают пенсионеров якобы «взломом» их аккаунта на «Госуслугах» и призывают перевести накопления на безопасные счета.

Владимир Озеров
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