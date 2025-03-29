Штраф или изъятие: Мошенники придумали новую схему с участием ваших питомцев

Мошенники по телефону представляются россиянам сотрудниками «жилищной инспекции», чтобы выяснить, сколько питомцев у себя дома держат люди. После этого они заявляют о превышении некоего «лимита» и требуют заплатить за него штраф. В противном случае, как они говорят, животные будут изъяты у хозяина, сообщили РИА «Новости» в Роскачестве.

Аферисты умело воспользовались паникой людей, связанной с возможным ограничением на содержание домашних животных в квартирах.

«Злоумышленники представляются сотрудниками жилищной инспекции, обзванивают россиян и вымогают деньги, угрожая изъятием питомцев, якобы «превышающих лимит», установленный несуществующим законом», — пояснили в национальном институте развития качества.

Злоумышленники будут стараться вывести диалог к тому, что количество питомцев в квартире у их жертвы превышает «новую норму». Сама цифра берётся из воздуха, но ссылаются мошенники на «новые правила», предлагая ознакомиться с таковыми по ссылке на сайт «Госуслуги». Ведёт она на фишинговую страницу для кражи личных данных.

«Немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в полицию. Никаких «специальных сборов» и «компенсаций» за содержание домашних животных сверх нормы не существует», — заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.