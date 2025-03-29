Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что после обвинений в «предательстве» и всякого рода брани со стороны соотечественников в свой адрес она перестала считать австрийское происхождение Адольфа Гитлера простым совпадением.

Политик отметила во время передачи «Русский ковчег» в эфире телеканала «СПАС», что она всегда вставала на защиту австрийцев, внушая им, что они не должны чувствовать вину за Гитлера, но в ответ получала лишь осуждение.

«Вы знаете, я всегда защищала австрийское общество от нападок, что мы все фашисты, нацисты. Я всегда противостояла этому. Но когда я увидела, как люди предают меня, как люди осуждают меня, я многое поняла», — рассказала Кнайсль.

По её мнению, в 2020 году австрийцы перестали быть рациональным народом, и тогда-то на неё снизошло озарение.

«Тогда я поняла, что это не случайность, не совпадение, что Гитлер был австрийцем», — уверена бывшая глава МИД Австрии.