Губят сердце и лицо: Школьницы в России экстремально худеют на мочегонных

Экстремальные диеты, которыми в последнее время начали увлекаться российские школьницы, могут вызвать проблемы с сердцем, предупредила врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова. Среди возможных осложнений она также выделила тяжёлые формы гипертонии, уродующие угри, дисбактериоз, геморрой и трещины заднего прохода.

По словам эксперта, чтобы сбросить лишний вес, школьницы бесконтрольно принимают слабительные и мочегонные препараты, в результате чего из организма выводится избыточное количество воды и нарушается водно-солевой баланс. И даже после госпитализации в тяжёлом состоянии спасти удаётся далеко не всех.

«Здесь могут быть и скачки давления, и неприятности с сердцем, вплоть не только до больничной койки, но и до фатальных исходов, если врачи не успели вовремя, если подросток или его родители вовремя не обратились к врачу», — подчеркнула собеседница 360.ru.