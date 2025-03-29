Илон Маск продал соцсеть X, но есть подвох

«xAI приобрела X в рамках сделки по обмену акциями. xAI стоит 80 миллиардов долларов, а X — 33 миллиарда долларов (45 миллиардов долларов за вычетом 12 миллиардов долларов долга)» , — пояснил Маск на своей странице в X.

Миллиардер заявил, что будущее двух компаний тесно связано, а сделка по продаже соцсети «раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X». Он обещал, что объединённая компания предложит миллиардам пользователей более интеллектуальные и значимые цифровые возможности. Бизнесмен намерен создать платформу, которая не просто отражает мир, а «активно ускоряет прогресс человечества». При этом Маск ещё с конца 2023 года интегрировал чат-бот Grok от xAI в свою соцсеть.