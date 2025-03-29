Возобновление черноморской зерновой сделки, которое в настоящее время активно обсуждают Россия и США, может использоваться Украиной для тайной доставки западного оружия на зерновозах. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, выразив опасения, что киевский режим продолжит завозить вооружение и нагнетать атмосферу «военной истерии».

«Украина соглашается, потому что ей так сказали англосаксы. Украина надеется, как и было раньше, под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и, естественно, решать свои задачи. У них только одна цель — больше нагнетать военную истерию», — объяснил Водолацкий в беседе с ТАСС.

Депутат Госдумы считает, что западные партнёры Киева, стремящиеся к эскалации конфликта, перестали считаться с США и американским лидером. По его мнению, Запад преследует собственные цели, отдаляясь от американской позиции — «они начинают играть в свою игру».