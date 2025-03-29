В РАМТ началось прощание с заслуженным артистом РФ Алексеем Весёлкиным

В Российском молодёжном театре началась церемония прощания с актёром Алексеем Весёлкиным. Ко входу выстроилась очередь из поклонников артиста, желающих проводить его в последний путь. Вечерний спектакль при этом отменили.

Попрощаться с Весёлкиным пришли и его коллеги — телеведущая Ксения Стриж и актёр Полицеймако, а также члены семьи. Близкие люди говорят, что артист был самым оптимистичным человеком из всех, кого они знали: очень любил жизнь и учил этому других.