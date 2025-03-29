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29 марта, 09:20

В РАМТ началось прощание с заслуженным артистом РФ Алексеем Весёлкиным

Прощание с Алексеем Весёлкиным в РАМТ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Прощание с Алексеем Весёлкиным в РАМТ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В Российском молодёжном театре началась церемония прощания с актёром Алексеем Весёлкиным. Ко входу выстроилась очередь из поклонников артиста, желающих проводить его в последний путь. Вечерний спектакль при этом отменили.

Попрощаться с Весёлкиным пришли и его коллеги — телеведущая Ксения Стриж и актёр Полицеймако, а также члены семьи. Близкие люди говорят, что артист был самым оптимистичным человеком из всех, кого они знали: очень любил жизнь и учил этому других.

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Напомним, сообщения о том, что Алексей Весёлкин скончался, появились утром 27 марта. Бывший ведущий передач «До 16 и старше» и «Царь горы» умер на 64-м году жизни. Последние годы он боролся с раком.

Юрий Лысенко
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