В РАМТ началось прощание с заслуженным артистом РФ Алексеем Весёлкиным
Прощание с Алексеем Весёлкиным в РАМТ. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В Российском молодёжном театре началась церемония прощания с актёром Алексеем Весёлкиным. Ко входу выстроилась очередь из поклонников артиста, желающих проводить его в последний путь. Вечерний спектакль при этом отменили.
Попрощаться с Весёлкиным пришли и его коллеги — телеведущая Ксения Стриж и актёр Полицеймако, а также члены семьи. Близкие люди говорят, что артист был самым оптимистичным человеком из всех, кого они знали: очень любил жизнь и учил этому других.
Напомним, сообщения о том, что Алексей Весёлкин скончался, появились утром 27 марта. Бывший ведущий передач «До 16 и старше» и «Царь горы» умер на 64-м году жизни. Последние годы он боролся с раком.