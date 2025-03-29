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Регион
29 марта, 10:32

Российские военные оставили ВСУ без запасов дронов в 148 районах

МО: ВС РФ поразили цех сборки, места хранения и пункты управления дронов ВСУ

За сутки российские военнослужащие нанесли удары по объектам инфраструктуры украинских военных аэродромов, включая цех сборки, места хранения и пункты управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил Российской Федерации поразили объекты инфраструктуры на военных аэродромах, а также склады боеприпасов, скопления живой силы и техники противника в 148 районах.

Минобороны доложило о взятии сразу двух сёл в зоне СВО
Минобороны доложило о взятии сразу двух сёл в зоне СВО

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли около пяти ударов по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровской области Украины. Из-за значительного ущерба, причинённого ракетами и их компонентами, работники не выйдут на следующую смену до понедельника. Сотрудники завода обеспокоены, так как 31 марта — последний день для продления отсрочки от мобилизации.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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