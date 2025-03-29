Силовики проверяют документы и досматривают авто в рамках рейда в Севастополе
В Севастополе проверяют документы и авто в рамках рейда по выявлению нелегалов
В Севастополе проводят ряд мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства. Проверяются документы и досматривается автотранспорт. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта», — написал он.
Развожаев добавил, что оперативный штаб города дал добро на проведение мероприятия. Проверки проводятся в Гагаринском районе, на территории и поблизости от садовнических товариществ «Здоровье», «Медик», «Медик-2», «Коммунальник», «Маяк-3», «Голубой залив», «Море», СНТ «Союзстрой», «Утёс», «Югрыбхолодфлот», «Муссон» и ТСН СНТ «Боевик».
Ранее эксперт рассказал, что в скором времени в России ожидается появление мигрантов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что привлекаться будут как высококвалифицированные специалисты, так и дешёвая рабочая сила. Всему виной кадровый кризис.
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