Rutube опроверг информацию о блокировке видеохостинга в Турции

Российский видеохостинг Rutube продолжает работать у турецких пользователей, данные о его блокировке на территории Турции не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

«Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает», — сказано в сообщении.

Представители платформы допустили, что проблемы с допуском на сайт могут быть связаны с неполадками в работе местных провайдеров.