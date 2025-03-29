Rutube опроверг информацию о блокировке видеохостинга в Турции
Российский видеохостинг Rutube продолжает работать у турецких пользователей, данные о его блокировке на территории Турции не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
«Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает», — сказано в сообщении.
Представители платформы допустили, что проблемы с допуском на сайт могут быть связаны с неполадками в работе местных провайдеров.
Ранее сегодня стало известно, что при попытке открыть Rutube на территории Турции теперь всплывает ошибка у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.
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