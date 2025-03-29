Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 10:34

Rutube опроверг информацию о блокировке видеохостинга в Турции

Российский видеохостинг Rutube продолжает работать у турецких пользователей, данные о его блокировке на территории Турции не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

«Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает», — сказано в сообщении.

Представители платформы допустили, что проблемы с допуском на сайт могут быть связаны с неполадками в работе местных провайдеров.

«Цифровой суверенитет России»: Эксперт высказался о росте аудитории Rutube
«Цифровой суверенитет России»: Эксперт высказался о росте аудитории Rutube

Ранее сегодня стало известно, что при попытке открыть Rutube на территории Турции теперь всплывает ошибка у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Владимир Озеров
  • Новости
  • Турция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar