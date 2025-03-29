Хинштейн: Житель Суджанского района Курской области подорвался на мине

В Суджанском районе Курской области местный житель получил серьёзные ранения, подорвавшись на мине между сёлами Борки и Плёхово. Мужчину госпитализировали в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

«Очередные террористические действия ВСУ, которые приводят к человеческим жертвам. Вчера в результате подрыва на мине между сёлами Борки и Плёхово в Суджанском районе серьёзные ранения получил 39-летний мирный житель. В тяжёлом состоянии медики скорой помощи доставили его в Курскую областную больницу. Врачи сделают всё, и даже больше, чтобы спасти его жизнь!» — сказано в публикации.

Глава региона напомнил, что решение оперативного штаба об ограничении на въезд в некоторые населённые пункты области, в том числе Борки и Плёхово, обусловлен именно соображениями безопасности мирного населения. На территории, где совсем недавно велись ожесточённые бои, до сих пор остаётся множество неразорвавшихся боеприпасов. В завершение поста Хинштейн вновь призвал граждан беречь себя и воздержаться от поездок в приграничье.