Хинштейн: Житель Суджанского района Курской области подорвался на мине
В Суджанском районе Курской области местный житель получил серьёзные ранения, подорвавшись на мине между сёлами Борки и Плёхово. Мужчину госпитализировали в областную больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.
«Очередные террористические действия ВСУ, которые приводят к человеческим жертвам. Вчера в результате подрыва на мине между сёлами Борки и Плёхово в Суджанском районе серьёзные ранения получил 39-летний мирный житель. В тяжёлом состоянии медики скорой помощи доставили его в Курскую областную больницу. Врачи сделают всё, и даже больше, чтобы спасти его жизнь!» — сказано в публикации.
Глава региона напомнил, что решение оперативного штаба об ограничении на въезд в некоторые населённые пункты области, в том числе Борки и Плёхово, обусловлен именно соображениями безопасности мирного населения. На территории, где совсем недавно велись ожесточённые бои, до сих пор остаётся множество неразорвавшихся боеприпасов. В завершение поста Хинштейн вновь призвал граждан беречь себя и воздержаться от поездок в приграничье.
Накануне Александр Хинштейн проинформировал о ещё одном трагичном инциденте — 30-летний водитель трактора получил ранения, когда вспахивал поле в Курской области. Техника наехала на мину, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение затылка и шеи, его госпитализировали. Врио губернатора отметил, что перед этим поле проверяли специалисты, но, к сожалению, полностью исключить наличие там боеприпасов нельзя.
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