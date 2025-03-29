Белорусская оппозиционерка украла €100 тысяч у соратников и исчезла вместе с семьёй
Белорусская оппозиционерка Мельникова сбежала из Польши, украв деньги у коллег
Спикер Координационного совета белорусской оппозиции Анжелика Мельникова. Обложка © YouTube / Еврорадио
Спикер беглого Координационного совета белорусской оппозиции Анжелика Мельникова пропала с радаров после того, как прихватила у соратников €100 тысяч, села на самолёт из Польши и улетела в неизвестном направлении. Об этом рассказал её соратник Павел Латушко.
25 марта Мельникова перестала отвечать на звонки и сообщения. Сама её организация, как и многие оппозиционные, базировалась в Польше, откуда «борец с режимом» вылетела в неизвестном направлении, прихватив у союзников €100 тысяч, которые им начисляли «доноры». Перед отъездом она взяла больничный, чтобы немного пустить пыль в глаза бывшим друзьям.
Её соратник Латушко уже заявил в полицию, назвав сбежавшую «приоритетной целью» спецслужб Белоруссии и России. СМИ считают, что Мельникова отправилась в «святую святых» всех оппозиционеров — Лондон. По данным журналистов, муж и дети одновременно с ней покинули Польшу, но в другом направлении.
В декабре 2024 года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что нынешний лидер страны Александр Лукашенко может быть свергнут посредством военного переворота. Она указала, что помогут в этом боевики из «полка имени Калиновского», который воюет на стороне ВСУ.