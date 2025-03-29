Белорусская оппозиционерка украла €100 тысяч у соратников и исчезла вместе с семьёй

Спикер беглого Координационного совета белорусской оппозиции Анжелика Мельникова пропала с радаров после того, как прихватила у соратников €100 тысяч, села на самолёт из Польши и улетела в неизвестном направлении. Об этом рассказал её соратник Павел Латушко.

25 марта Мельникова перестала отвечать на звонки и сообщения. Сама её организация, как и многие оппозиционные, базировалась в Польше, откуда «борец с режимом» вылетела в неизвестном направлении, прихватив у союзников €100 тысяч, которые им начисляли «доноры». Перед отъездом она взяла больничный, чтобы немного пустить пыль в глаза бывшим друзьям.

Её соратник Латушко уже заявил в полицию, назвав сбежавшую «приоритетной целью» спецслужб Белоруссии и России. СМИ считают, что Мельникова отправилась в «святую святых» всех оппозиционеров — Лондон. По данным журналистов, муж и дети одновременно с ней покинули Польшу, но в другом направлении.