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Регион
11 декабря, 13:34
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Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко

Александр Лукашенко и Светлана Тихановская. Обложка © Life.ru, ТАСС / picture alliance / Ute Grabowsky

Александр Лукашенко и Светлана Тихановская. Обложка © Life.ru, ТАСС / picture alliance / Ute Grabowsky

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может потерять власть в результате военного переворота, такой вариант допустила экс-кандидат в лидеры страны Светлана Тихановская.

По её мнению, роль в этих событиях могут сыграть боевики «полка имени Калиновского», который воюет на стороне ВСУ. Тихановская утверждает, что белорусы «с большим уважением и надеждой» относятся к полку.

«Также многие ожидают, что в конце концов именно бойцы из «полка Калиновского» освободят Беларусь. Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала она в интервью изданию «Европейская правда».

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Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента, которые с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской выиграл Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итоги голосования и организовали массовые протесты. Тихановскую назвали лидером сопротивления, а сама она на фоне этих событий покинула страну. В 2023 году суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Следующие выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года.

Александра Вишнякова
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