Обниматель панд и переводчик мемов: Life.ru выяснил, кем мечтают работать россияне

Смотритель частного острова, обниматель панд, тестировщик кроватей — профессии, на которые россияне не задумываясь променяли бы рутину в офисе. Такой результат показало исследование онлайн-школы Skyeng, которое оказалось в распоряжении Life.ru.

Выяснилось, что 30% респондентов хотели бы стать смотрителями частного острова, 18% — обнимателями и нянями для панд, а 14% — тестировщиками кроватей. Каждый десятый выбрал бы профессию переводчика мемов с русского на английский. Наименее популярными оказались вакансии тестировщика водных горок (5%) и менеджера по очередям (2%). Интересно, что желание работать на острове чаще проявляют люди старше 35 лет, а заботиться о пандах — молодёжь от 18 до 34 лет.

«Эти профессии действительно реальны, хоть и встречаются довольно редко. Например, вакансия смотрителя частного острова чаще всего распространена в тропических странах, таких как Мальдивы, Сейшелы, Багамы или Фиджи, а соискателю могут потребоваться навыки управления недвижимостью, коммуникабельность и знание языков, а профессия обнимателя панд скорее волонтёрская и встречается только в Китае. Если вы мечтаете о необычной работе, стоит активно мониторить специализированные сайты, соцсети компаний и быть готовым к переезду. И конечно, учить язык», — рассказала Марина Евстратова, менеджер по продукту в Skyeng.

При этом 3% участников опроса заявили, что были бы готовы выполнять такую работу безвозмездно, а 6% согласились бы на оплату в $500, если этого хватало бы на питание и Интернет. Тем не менее большинство респондентов ожидали бы зарплату в размере $3000 (43%), в то время как 30% не согласились бы работать за сумму менее $7000.