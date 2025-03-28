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28 марта, 04:30

От «бага» до «сопли»: Более половины россиян используют профессиональный жаргон вне работы

Опрос Life.ru: Профессиональный сленг вне работы используют 57% россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / berdiyandriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / berdiyandriy

Аналитики сервиса «Профи.ру» по заказу Life.ru провели исследование, чтобы выяснить, какой профессиональный сленг используют россияне. В опросе приняли участие представители различных профессий: медики и инженеры, финансисты и банкиры, представители мира образования и науки, айтишники, но наибольшее количество участников работало в сфере торговли и услуг.

Оказалось, что 57% россиян регулярно используют профессиональный сленг, треть опрошенных (30%) делают это время от времени, 10% прибегают к жаргону только в общении с коллегами, а 3% никогда не употребляют такие выражения.

Положительное влияние профессионального сленга отмечают более половины респондентов (60%), считая, что он способствует лучшему пониманию между коллегами и более эффективному выполнению рабочих задач. В то же время 30% участников исследования сталкивались с непониманием таких выражений, а 10% считают, что профессиональный сленг — это просто привычка.

А вот в нерабочее время такая привычка часто сказывается на общении отрицательно: 54% россиян говорят, что из-за неё окружающие не всегда понимают, о чём идёт речь. Положительное влияние профессионального сленга в общении с родными и знакомыми отмечает 21% респондентов. По их мнению, объяснения становятся точнее, а коммуникация интереснее.

Кроме того, в ходе опроса представители разных специальностей поделились самыми распространёнными фразами из их лексикона. Так, IT-специалисты чаще всего используют слова:

  • баг (ошибка);
  • фиксить (исправлять ошибки);
  • шерить (дать доступ к данным);
  • костыль (быстрое, но некачественное решение проблемы).
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У медиков тоже есть свои узкие выражения:

  • прокапать (поставить капельницу);
  • зашинить (наложить шину на рану);
  • уши (стетоскоп);
  • консервы (пациенты, подлежащие консервативному лечению).

От банкиров и финансистов чаще всего можно услышать:

  • на повышение/понижение (рост или падение инвестиций);
  • продано (категорически нет);
  • охота на слонов (поиск крупных сделок).

Преподаватели придумали интересные жаргонизмы для обозначения учеников:

  • нулевички (дошкольники);
  • симбурде (симулянты бурной деятельности);
  • домушники (ученики, занимающиеся на дому).
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А выражения специалистов в области продаж уже знакомы многим и вне профессии:

  • воронка продаж (путь от знакомства с товаром до покупки);
  • кроссы (дополнительные продажи);
  • семплинг (бесплатные образцы продукта);
  • фрод (обман клиента).

Довольно интересный сленг часто встречается у инженеров:

  • нюхалки (газоанализаторы);
  • удавы (толстые кабели);
  • сопля (плохо закреплённый проводник).
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Ранее психолог призвала россиян вести дневник и больше читать, чтобы не материться. Также, по её словам, полезно вести обстоятельные беседы с близкими, не ограничиваясь односложными вопросами, требующими ответа «да» или «нет».

Ольга Годуненко
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