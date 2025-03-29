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29 марта, 11:29

МИД РФ: Пекин пока не готов включиться в диалог РФ и США по стратстабильности

Китайская сторона пока не готова присоединиться к возможным переговорам между Россией и Штатами о стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Китай до последнего момента занимал весьма чёткую артикулированную позицию о том, что пока он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности, тем более касающихся вопросов контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений, считая, что пока уровень таких вооружений в Китае не сопоставим с тем, что имеется в арсеналах США и РФ», — приводит его слова ТАСС.

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Ранее в китайском МИД прокомментировали предложение президента РФ Владимира Путина ввести на Украине временное управление под руководством ООН. Официальный представитель дипломатического ведомства Поднебесной Го Цзякунь ответил лаконично и достаточно загадочно: позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.

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Shutterstock / FOTODOM / testing

Юрий Лысенко
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