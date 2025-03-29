МИД РФ: Пекин пока не готов включиться в диалог РФ и США по стратстабильности

Китайская сторона пока не готова присоединиться к возможным переговорам между Россией и Штатами о стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Китай до последнего момента занимал весьма чёткую артикулированную позицию о том, что пока он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности, тем более касающихся вопросов контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений, считая, что пока уровень таких вооружений в Китае не сопоставим с тем, что имеется в арсеналах США и РФ», — приводит его слова ТАСС.