Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 11:59

Российские ВКС получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С

Су-35С. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Су-35С. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

ОАК направила российским ВКС первую с начала года партию новых истребителей Су-35С поколения 4++. Самолёты прошли испытания и проверки лётчиков Минобороны РФ. Об этом сообщает ПАО «ОАК».

Новые истребители. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

Су-35С оснащены новейшими типами вооружения и информационно-прицельными системами дальнего действия. Ему нипочём трудности, создаваемые погодными условиями, а работать он способен на огромных расстояниях от аэродрома базирования.

Этот истребитель является связующим звеном между машинами четвёртого и пятого поколений. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволила конструкторам значительно развить его характеристики.

«Наша первоочередная задача – наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолётов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объёмов выпуска. Чтобы обеспечить создание этой техники мы продолжим расширение производства», – заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Российский самолёт всполошил натовскую авиацию у берегов Германии
Российский самолёт всполошил натовскую авиацию у берегов Германии

Ранее президент США Трамп объявил о заключении контракта с компанией Boeing, согласно которому корпорация разработает для страны самый смертоносный из ныне существующих истребителей шестого поколения. Самолёт получил название F-47.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Военная техника
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar