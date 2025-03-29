Российские ВКС получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С

ОАК направила российским ВКС первую с начала года партию новых истребителей Су-35С поколения 4++. Самолёты прошли испытания и проверки лётчиков Минобороны РФ. Об этом сообщает ПАО «ОАК».

Новые истребители. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

Су-35С оснащены новейшими типами вооружения и информационно-прицельными системами дальнего действия. Ему нипочём трудности, создаваемые погодными условиями, а работать он способен на огромных расстояниях от аэродрома базирования.

Этот истребитель является связующим звеном между машинами четвёртого и пятого поколений. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволила конструкторам значительно развить его характеристики.

«Наша первоочередная задача – наращивать темпы строительства востребованной военной продукции. Прежде всего это касается самолётов Су-34, Су-35, Су-57. По каждому из этих типов в текущем году планируется увеличение объёмов выпуска. Чтобы обеспечить создание этой техники мы продолжим расширение производства», – заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.