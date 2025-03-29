США введут войска на территорию страны-партнёра

Власти Эквадора проводят подготовительные мероприятия, ожидая прибытия американских военных. ВС США намерены оказать южноамериканскому государству помощь в борьбе с преступными группировками. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного эквадорского чиновника.

В городе Манта начали строить военно-морской объект, солдатские казармы и административные офисы. Всё это понадобится американским военным, чтобы проводить непрерывные операции против банд.

Бить в набат начал президент Эквадора Даниэль Нобоа. Он хотел привлечь на территорию республики иностранный военный контингент, чтобы ему помогли избавиться от преступников, сеющих террор по всей его стране. Он также собирается встретиться с президентом США Трампом, чтобы дополнительно обговорить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».