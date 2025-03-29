Топиться было нечем: Жительница Казачьей Локни поведала о трудностях под оккупацией ВСУ
Жители Казачьей Локни грели дом кирпичами во время оккупации ВСУ
Жительница освобождённой армией России Казачьей Локни Курской области рассказала, как они с соседями прожили полгода под оккупацией украинских войск и грели кирпичи, чтобы отапливать дома. По её словам, местные ежедневно надеялись на приход российских сил.
«А тоже топиться нечем было. Кирпич грели, чтобы хоть немножко тепло было», — вспоминает она в беседе с РИА «Новости».
В беседе с РИА «Новости» женщина рассказала, что людям приходилось спать вшестером в одной комнате, чтобы не замёрзнуть. По вечерам они собирались и делились новостями с фронта. Собеседница агентства отметила, что о возвращении российских подразделений узнала от прибежавшего внука.
Бойцы ВС РФ эвакуировали пенсионерку вместе с семьёй в марте. Сейчас они все находятся в пункте временного размещения.
К слову, сами украинские военнослужащие не брезгуют даже самыми грязными приёмчиками, чтобы спастись от наступления ВС РФ в Курской области. Сегодня Life.ru публиковал рассказ офицера ГРВ «Север», сообщившего, что украинские десантники крали одежду мирных жителей, чтобы выдать себя за гражданских и пересечь границу региона.
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