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Регион
29 марта, 19:20

Топиться было нечем: Жительница Казачьей Локни поведала о трудностях под оккупацией ВСУ

Жители Казачьей Локни грели дом кирпичами во время оккупации ВСУ

Жительница освобождённой армией России Казачьей Локни Курской области рассказала, как они с соседями прожили полгода под оккупацией украинских войск и грели кирпичи, чтобы отапливать дома. По её словам, местные ежедневно надеялись на приход российских сил.

«А тоже топиться нечем было. Кирпич грели, чтобы хоть немножко тепло было»,вспоминает она в беседе с РИА «Новости».

В беседе с РИА «Новости» женщина рассказала, что людям приходилось спать вшестером в одной комнате, чтобы не замёрзнуть. По вечерам они собирались и делились новостями с фронта. Собеседница агентства отметила, что о возвращении российских подразделений узнала от прибежавшего внука.

Бойцы ВС РФ эвакуировали пенсионерку вместе с семьёй в марте. Сейчас они все находятся в пункте временного размещения.

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К слову, сами украинские военнослужащие не брезгуют даже самыми грязными приёмчиками, чтобы спастись от наступления ВС РФ в Курской области. Сегодня Life.ru публиковал рассказ офицера ГРВ «Север», сообщившего, что украинские десантники крали одежду мирных жителей, чтобы выдать себя за гражданских и пересечь границу региона.

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Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Юрий Лысенко
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