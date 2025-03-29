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Регион
29 марта, 13:18

«Лифты смерти» в московском ЖК устраивают жильцам испытания в духе «Игры в кальмара»

SHOT ПРОВЕРКА: В московском ЖК жалуются на лифты, которые застревают и трясутся

Жители ЖК «Полярная, 25» в Медведкове жалуются на ужасающие лифты в подъездах, которые застревают между этажами и каждый день ломаются. Управляющая компания нехотя отвечает на их жалобы через раз, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Лифт в московском ЖК. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Жильцов дома пугают кабины, которые постоянно дрожат во время остановки и дергаются в стороны. Иногда лифт останавливается между этажами, открывая лишь половину двери, а порой и вовсе проезжает мимо «своей остановки», вынуждая пассажиров выверять момент для прыжка на свой этаж. Часто лифт «щемит» людей, зажимая их дверьми.

Лифт встал посередине этажа. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Лифт встал посередине этажа. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Лифты смерти» вынуждают семьи подниматься вместе с колясками на 33-й этаж по лестнице. Многие родители запретили своим детям ездить на лифте, потому что это просто опасно для жизни.

Труп обнаружили на наружном лифте здания на юго-востоке Москвы
Труп обнаружили на наружном лифте здания на юго-востоке Москвы

Ранее в Ленинградской области лифт с пассажирами сорвался с высоты 18-го этажа. После остановки наверху кабина внезапно начала падать вниз, а открывшиеся двери смялись, как бумага. Спасатели приехали через 25 минут.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Владимир Озеров
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