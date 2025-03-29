В Севастополе обнаружили незаконные камеры, снимающие военные объекты

В результате проверок в Севастополе были обнаружены незаконно установленные камеры, фиксирующие военные объекты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что правоохранительные органы продолжат выявлять незаконную фиксацию в городе.

«По результатам были также обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы», — написал он у себя в телеграм-канале.