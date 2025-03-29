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Регион
29 марта, 14:24

В Севастополе обнаружили незаконные камеры, снимающие военные объекты

В результате проверок в Севастополе были обнаружены незаконно установленные камеры, фиксирующие военные объекты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что правоохранительные органы продолжат выявлять незаконную фиксацию в городе.

«По результатам были также обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы», — написал он у себя в телеграм-канале.

Силовики проверяют документы и досматривают авто в рамках рейда в Севастополе
Силовики проверяют документы и досматривают авто в рамках рейда в Севастополе

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали 22-летнюю девушку за шпионаж. Она сообщала сотрудникам СБУ данные о российских военнослужащих и местах расположения базовых станций связи. Задержанная признала свою вину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jasen Wright

Александра Мышляева
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