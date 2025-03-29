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Регион
29 марта, 14:35

«Люди гибнут, страна исчезает»: Медведев уличил генсека ООН в двойной лжи после слов о Зеленском

Медведев назвал ложью слова генсека ООН Гуттериша о легитимности Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства как двойное заблуждение. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский не заслуживает уважения, добавив, что его руководство стало причиной гибели большого числа украинцев.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН. Это, увы, двойная ложь. Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев у себя на странице в социальных сетях.

Ловушка Запада: почему на Украине нельзя проводить выборы до заключения сделки и осуществления денацификации
Ловушка Запада: почему на Украине нельзя проводить выборы до заключения сделки и осуществления денацификации

Ранее Life.ru сообщал, что в Европе придумали нелепую отмазку, чтобы не проводить выборы на Украине. По словам Паула Пиньо, руководителя пресс-службы Еврокомиссии, президентские выборы в Киеве не являются обязательными, если их не требует народ. Она подчеркнула, что Зеленский был избран демократическим способом и добавила, что без запроса от граждан никто не вправе настаивать на проведении выборов.

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Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Александра Мышляева
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