Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства как двойное заблуждение. Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский не заслуживает уважения, добавив, что его руководство стало причиной гибели большого числа украинцев.

«На Украине есть легитимное правительство, и очевидно, что его нужно уважать, заявил генеральный секретарь ООН. Это, увы, двойная ложь. Его не за что уважать. Он потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», — написал Медведев у себя на странице в социальных сетях.