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29 марта, 14:33

Экипаж Ил-38Н «Новелла» снял из кабины видео пролёта над авианосцем ВМС США

Экипаж российского самолёта Ил-38Н «Новелла» снял видео с пролётом над американским авианосцем Carl Vinson. Ролик распространился в социальных сетях.

Пролёт Ил-38Н «Новелла» над американским авианосцем в сопровождении истребителя F-35C. Видео © VK / Мегаватники

Ил-38 пролетел у корабля ВМС США на малой высоте. На опубликованных кадрах видно, как по левому борту от российского самолёта летит американский истребитель пятого поколения F-35C Lightning II в палубной модификации. В конце видео в кадр попадает и сам авианосец.

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Ранее Life.ru публиковал кадры с рукопашной схваткой российского и украинского военнослужащих. Боец ВСУ преследовал нашего по траншее, после чего они сцепились на земле. Когда бой закончился, солдат с жёлтой повязкой на рукаве остался лежать на земле, а российский воин ушёл.

Обложка ©

VK / Мегаватники

Юрий Лысенко
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