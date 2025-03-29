Экипаж Ил-38Н «Новелла» снял из кабины видео пролёта над авианосцем ВМС США

Экипаж российского самолёта Ил-38Н «Новелла» снял видео с пролётом над американским авианосцем Carl Vinson. Ролик распространился в социальных сетях.

Пролёт Ил-38Н «Новелла» над американским авианосцем в сопровождении истребителя F-35C. Видео © VK / Мегаватники

Ил-38 пролетел у корабля ВМС США на малой высоте. На опубликованных кадрах видно, как по левому борту от российского самолёта летит американский истребитель пятого поколения F-35C Lightning II в палубной модификации. В конце видео в кадр попадает и сам авианосец.