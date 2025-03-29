В ФНС оценили масштаб перехода работников в самозанятость

Федеральная налоговая служба (ФНС) России не зафиксировала массовую замену трудовых отношений на оформление сотрудников как самозанятых, сообщил Владимир Мальцев, начальник управления оперативного контроля ФНС, в интервью РБК.

С 2018 по 2023 год количество официально трудоустроенных граждан оставалось стабильным — от 55,3 до 56,8 миллиона. Наименьшее число было в 2020 году из-за пандемии, отметил эксперт.

Мальцев добавил, что менее 1% организаций, работающих с самозанятыми, подпадают под риск. ФНС выявляет такие компании, анализируя выплаты и связи самозанятых с предыдущими работодателями. Регулярные выплаты, сопоставимые со средней зарплатой, могут указывать на незаконные схемы. Средний доход самозанятых в два раза ниже средней зарплаты по стране.