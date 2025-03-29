В ФНС оценили масштаб перехода работников в самозанятость
ФНС: Самозанятость почти не изменила число трудоустроенных граждан
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не зафиксировала массовую замену трудовых отношений на оформление сотрудников как самозанятых, сообщил Владимир Мальцев, начальник управления оперативного контроля ФНС, в интервью РБК.
С 2018 по 2023 год количество официально трудоустроенных граждан оставалось стабильным — от 55,3 до 56,8 миллиона. Наименьшее число было в 2020 году из-за пандемии, отметил эксперт.
Мальцев добавил, что менее 1% организаций, работающих с самозанятыми, подпадают под риск. ФНС выявляет такие компании, анализируя выплаты и связи самозанятых с предыдущими работодателями. Регулярные выплаты, сопоставимые со средней зарплатой, могут указывать на незаконные схемы. Средний доход самозанятых в два раза ниже средней зарплаты по стране.
Ранее Life.ru сообщал, что за последние три года число индивидуальных предпринимателей в России выросло на 23%. На начало 2025 года в стране насчитывается 4,5 миллиона индивидуальных предпринимателей. По мнению специалистов, увеличение числа бизнесменов связано с развитием цифровых платформ и доступными государственными мерами поддержки.
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