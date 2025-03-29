Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок стал главным препятствием на пути к разрешению украинского кризиса. Об этом говорится в материале британского издания New Statesman.

«Для [хозяина овального кабинета Дональда] Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные уступки, которые удовлетворят [президента России Владимира] Путина», — утверждает автор публикации.

Также обозреватель оценил результаты последних переговоров России и США в Эр-Рияде. По его мнению, встреча была успешной для Москвы благодаря выработанным соглашениям.