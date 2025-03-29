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29 марта, 15:42

В Британии назвали Зеленского главной преградой на пути к миру на Украине

NS: Отказ Зеленского от территориальных уступок не даёт достичь мира на Украине

Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок стал главным препятствием на пути к разрешению украинского кризиса. Об этом говорится в материале британского издания New Statesman.

«Для [хозяина овального кабинета Дональда] Трампа самым большим препятствием на пути к миру на Украине является отказ Зеленского пойти на территориальные уступки, которые удовлетворят [президента России Владимира] Путина», — утверждает автор публикации.

Также обозреватель оценил результаты последних переговоров России и США в Эр-Рияде. По его мнению, встреча была успешной для Москвы благодаря выработанным соглашениям.

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Стоит отметить, что Зеленский не одинок в своей воинственности. Ранее в Кремле уличили Евросоюз в нежелании способствовать мирному урегулированию по Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что лидеры ЕС отказываются отменять антироссийские санкции, а этот шаг был обозначен российской стороной как один из необходимых этапов деэскалации. Спикер Кремля добавил, что Брюссель отказывается работать сообща с Москвой и Вашингтоном над достижением мира.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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