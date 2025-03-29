Премьер Италии беспокоится, что Украина может погрязнуть в новой войне
FT: Премьер Италии уверена, что Путин будет соблюдать мир на Украине при Трампе
Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Россия будет придерживаться условий мирного соглашения с Украиной, если гарантом сделки станет президент США Дональд Трамп, но, когда его президентский срок подойдёт к концу, судьба договорённостей будет выглядеть весьма туманно. Такое мнение высказала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, слова которой приводит Financial Times (FT).
«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать её. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, (президент РФ Владимир) Путин её будет соблюдать», — считает Мелони.
Премьер Италии полагает, что Трампу нужно, чтобы достигнутый мир был прочным и сохранялся даже после его ухода с поста президента. Так будет выглядеть его политическое наследие.
Она также высказалась против отправки Киеву европейских «сил сдерживания», поскольку Москва это может расценивать как провокацию. Мелони считает, что куда лучше будет распространить на Украину действие пятой статьи НАТО в случае эскалации конфликта. Однако принять страну в альянс в качестве полноправного члена итальянский политик необходимостью не считает.
Однако мирное соглашение сперва нужно хотя бы заключить. Ранее Трамп заявлял, что в переговорах по Украине наблюдается прогресс, но стороны негативно настроены по отношению друг к другу. К тому же прочный мир после всех событий будет во многом зависеть от той власти, которая придёт в страну после киевского режима. К сожалению, выборы там до сих пор никто не хочет проводить, а в Еврокомиссии говорят, что они и не нужны, пока их не требуют украинцы. Вероятно, Киев будет готов воевать столько, сколько захотят его европейские союзники, на что недавно указывал Владимир Путин.