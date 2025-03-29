Премьер Италии беспокоится, что Украина может погрязнуть в новой войне

Россия будет придерживаться условий мирного соглашения с Украиной, если гарантом сделки станет президент США Дональд Трамп, но, когда его президентский срок подойдёт к концу, судьба договорённостей будет выглядеть весьма туманно. Такое мнение высказала итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, слова которой приводит Financial Times (FT).

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать её. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, (президент РФ Владимир) Путин её будет соблюдать», — считает Мелони.

Премьер Италии полагает, что Трампу нужно, чтобы достигнутый мир был прочным и сохранялся даже после его ухода с поста президента. Так будет выглядеть его политическое наследие.