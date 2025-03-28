Жёсткие заявления президента России Владимира Путина по Украине нашли положительный отклик у основателя «Царьграда» Константина Малофеева, который призвал главу государства на останавливаться до полного разгрома вражеских сил. По мнению медиаменеджера, Запад может воспользоваться режимом «прекращения огня» для усиления Незалежной.

«Украины не должно быть. Всё это — Россия. <...>. В любом ином случае западные русофобы превратят её в плацдарм против нас. И нас будет ждать следующая, ещё более кровопролитная война. Уверен, что Верховный главнокомандующий понимает это лучше нашего», — подчеркнул Малофеев.