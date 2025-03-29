Режиссёр Электротеатра «Станиславский» устроил дебош в московском баре
Mash: Режиссёр Лабутин напился, разгромил бар в Москве и избил бармена
Режиссёр Виталий Лабутин. Обложка © mir-5.ru
Режиссёр «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил настоящий «спектакль» в московском крафтовом баре. В результате пьяного дебоша деятель искусств напал на бармена, сломал ему нос, а в завершении выбил дверь в заведении. Об этом сообщает Mash
Пьяный дебош попал на камеру. Видео © Telegram / Mash
24 марта, по словам очевидцев, изрядно выпивший Лабутин устроил погром в питейном заведении на Тверской. Режиссёр вёл себя агрессивно, на всё помещение заявлял о боксёрском прошлом. Затем шатающийся мужчина штурмом взял барную стойку, набросился с кулаками на бармена и сломал ему нос. Администратор попытался принять меры, но тщетно — ему прилетел смачный удар в челюсть, в результате чего были повреждены брекеты. Зафиналил Лабутин своё шоу выбитым стеклом на двери в бар.
В итоге Лабутина задержали и доставили в полицию. Изначально режиссёр поспешил извиниться за своё поведение и даже пообещал оплатить разбитую им дверь. Но позднее он заявил, что конфликт, как ни странно, произошёл из-за «перепитого алкоголя», а драки в барах, оказывается, для деятеля искусств — это норма жизни.
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