Режиссёр Электротеатра «Станиславский» устроил дебош в московском баре

Режиссёр «Электротеатра «Станиславский» Виталий Лабутин устроил настоящий «спектакль» в московском крафтовом баре. В результате пьяного дебоша деятель искусств напал на бармена, сломал ему нос, а в завершении выбил дверь в заведении. Об этом сообщает Mash

Пьяный дебош попал на камеру. Видео © Telegram / Mash

24 марта, по словам очевидцев, изрядно выпивший Лабутин устроил погром в питейном заведении на Тверской. Режиссёр вёл себя агрессивно, на всё помещение заявлял о боксёрском прошлом. Затем шатающийся мужчина штурмом взял барную стойку, набросился с кулаками на бармена и сломал ему нос. Администратор попытался принять меры, но тщетно — ему прилетел смачный удар в челюсть, в результате чего были повреждены брекеты. Зафиналил Лабутин своё шоу выбитым стеклом на двери в бар.

В итоге Лабутина задержали и доставили в полицию. Изначально режиссёр поспешил извиниться за своё поведение и даже пообещал оплатить разбитую им дверь. Но позднее он заявил, что конфликт, как ни странно, произошёл из-за «перепитого алкоголя», а драки в барах, оказывается, для деятеля искусств — это норма жизни.