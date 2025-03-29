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29 марта, 16:36

Двое трактористов пострадали на полях в Курской области из-за атаки ВСУ

В Курской области в результате атаки украинского дрона вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района мужчина получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, украинский БПЛА атаковал работающий в поле трактор. В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую ЦРБ», — написал он у себя в телеграм-канале.

Кроме того, как сообщил Хинштейн, в селе Нехаевка ещё один мужчина получил травмы во время весенних полевых работ, когда его трактор наехал на мину. Пострадавшего госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу для получения необходимой медицинской помощи.

ВСУ ударили по машине скорой помощи в ЛНР, пострадали медики
ВСУ ударили по машине скорой помощи в ЛНР, пострадали медики

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ ударили по луганскому Лисичанску. В результате этой атаки четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу для получения необходимого лечения. Также несколько жилых и административных зданий были повреждены в результате удара.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Александра Мышляева
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