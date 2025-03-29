Двое трактористов пострадали на полях в Курской области из-за атаки ВСУ

В Курской области в результате атаки украинского дрона вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района мужчина получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, украинский БПЛА атаковал работающий в поле трактор. В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую ЦРБ», — написал он у себя в телеграм-канале.

Кроме того, как сообщил Хинштейн, в селе Нехаевка ещё один мужчина получил травмы во время весенних полевых работ, когда его трактор наехал на мину. Пострадавшего госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу для получения необходимой медицинской помощи.