В МЧС уведомили об авиационной опасности в Краснодарском крае

В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом уведомляет МЧС РФ.

Минувшей ночью атаке дронов ВСУ подверглась Белгородская область. В Минобороны России сообщили о трёх сбитых украинских беспилотниках над регионом. К счастью, никто не пострадал.