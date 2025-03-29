В МЧС уведомили об авиационной опасности в Краснодарском крае
В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом уведомляет МЧС РФ.
«На территории [Краснодарского] края объявлена авиационная опасность. Существует угроза падения взрывных устройств», — предупреждает ведомство.
Минувшей ночью атаке дронов ВСУ подверглась Белгородская область. В Минобороны России сообщили о трёх сбитых украинских беспилотниках над регионом. К счастью, никто не пострадал.
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