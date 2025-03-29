Жертвой расчленителя из Петербурга оказалась 63-летняя владелица квартиры

Убитой в квартире на Загородной улице в Петербурге оказалась 63-летняя женщина родом из Карелии. Она сдавала жильё своему будущему убийце, сообщает Mash на Мойке. По данным наших коллег, полиция задержала пенсионера вскоре после того, как на свалке были найдены пакеты с частями тела.

Встреча с правоохранителями стала для расчленителя неожиданностью — он пытался избавиться от оставшихся кусков женщины. В ходе расследования выяснилось, что между владелицей квартиры и её арендатором произошёл конфликт, после которого мужчина решился на крайние меры. Петербуржец был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства.