Украина хочет изменить сделку с США по ресурсам

Украина планирует предложить изменения в соглашении с США по ресурсам, чтобы привлечь больше американских инвестиций, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированный источник. По данным издания, Киев также не желает, чтобы в рамках этого соглашения ему пришлось полностью возвращать военную и экономическую помощь, предоставленную Штатами.