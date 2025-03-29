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29 марта, 18:22

Украина хочет изменить сделку с США по ресурсам

Bloomberg: Киев потребует изменить сделку с США об увеличении инвестиций

Украина планирует предложить изменения в соглашении с США по ресурсам, чтобы привлечь больше американских инвестиций, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированный источник. По данным издания, Киев также не желает, чтобы в рамках этого соглашения ему пришлось полностью возвращать военную и экономическую помощь, предоставленную Штатами.

«Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США», — говорится в материале.

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Ранее сообщалось, что Украина, вероятно, не согласится на новые условия соглашения с США о разработке полезных ископаемых, что может вызвать напряжённость и новый конфликт между странами. Западные СМИ отмечают, что США теперь хотят извлечь прибыль из более широких экономических активов Киева, помимо редкоземельных ресурсов.

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Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Александра Мышляева
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