Джонсон: Европейцам надо доказать, что они не «нахлебники» США

Европа должна приложить усилия ради сохранения альянса стран Запада и доказать, что она не «нахлебник» Штатов. Об этом в колонке для Daily Mail написал экс-премьер Британии Борис Джонсон.

«Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве», — заявляет он.

Бывший глава британского правительства считает, что есть лишь один хороший способ заставить Вашингтон серьёзно отнестись к европейской обороне — показать собственное серьёзное отношение. При этом Джонсон признал, что упрёки американцев в недостаточных тратах Европы на оборону очень раздражительны. Однако он считает, что ЕС нужны Штаты, остающиеся «гегемоном западного мира» и «отстаивающие свободу и демократию, особенно на Украине».