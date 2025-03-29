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29 марта, 19:35

Джонсон: Европейцам надо доказать, что они не «нахлебники» США

Европа должна приложить усилия ради сохранения альянса стран Запада и доказать, что она не «нахлебник» Штатов. Об этом в колонке для Daily Mail написал экс-премьер Британии Борис Джонсон.

«Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве»,заявляет он.

Бывший глава британского правительства считает, что есть лишь один хороший способ заставить Вашингтон серьёзно отнестись к европейской обороне — показать собственное серьёзное отношение. При этом Джонсон признал, что упрёки американцев в недостаточных тратах Европы на оборону очень раздражительны. Однако он считает, что ЕС нужны Штаты, остающиеся «гегемоном западного мира» и «отстаивающие свободу и демократию, особенно на Украине».

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Тем временем главный нахлебник Штатов — Киев — пытается придумать способ не заключать кабального соглашения о ресурсах с Вашингтоном. Как утверждает западная пресса, украинское руководство очень не хочет возвращать предоставленную им американцами военную и финансовую помощь.

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Shutterstock / FOTODOM / Michael Tubi

Юрий Лысенко
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