Генерал Клиш: Польше придётся вернуть военную службу по призыву

Генерал Мачей Клиш уверен, что Польше не удастся избежать возвращения призыва на срочную военную службу. Он отметил, что такая мера необходима для формирования массового резерва для армии. Эта информация прозвучала в эфире телеканала Polsat.

«Я отвечу как военный. Да, я считаю, что возвращение военной службы по призыву неизбежно», — ответил генерал на вопрос ведущего.

Клиш привёл в качестве примера Финляндию, где 20% населения страны составляют резервисты. Генерал считает, что единственным способом массового военного обучения остаётся обязательная военная подготовка.