Количество машин в очереди на Крымский мост продолжает сокращаться
Число автомобилей, стоящих в очереди на досмотр и проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани, продолжает снижаться. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
«22:00. В очереди со стороны Тамани находится 31 транспортное средство, со стороны Керчи — 180», — сказано в публикации.
В 19:00 часов по Москве досмотра ожидали свыше 700 машин: 104 ехали со стороны Тамани, а 621 — со стороны Керчи. Время ожидания в тот момент составляло порядка двух часов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в скором будущем российские инженеры могут взяться за возведение ещё одного крупного моста. Речь идёт о совместной с КНДР постройке автомобильного пути через реку Туманная, разделяющую наши страны. В настоящий момент стороны заняты последними подготовительными работами.
Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov