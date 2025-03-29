Количество машин в очереди на Крымский мост продолжает сокращаться

Число автомобилей, стоящих в очереди на досмотр и проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани, продолжает снижаться. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«22:00. В очереди со стороны Тамани находится 31 транспортное средство, со стороны Керчи — 180», — сказано в публикации.

В 19:00 часов по Москве досмотра ожидали свыше 700 машин: 104 ехали со стороны Тамани, а 621 — со стороны Керчи. Время ожидания в тот момент составляло порядка двух часов.