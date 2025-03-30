На Кубани авиаконструктор установил на Ан-2 двигатель от вертолёта Ми-8

На Кубани авиаконструктор Сергей Борисенко завершил установку двигателя от вертолёта Ми-8 на легкомоторный самолёт Ан-2. Это нововведение позволило значительно снизить стоимость его производства, сообщает Росавиация.

Борисенко вместе с командой работает над улучшением Ан-2 уже более 10 лет. В 2015 году на Международном авиационно-космическом салоне он представил модель ТР-301 — вариант Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 году на выставке в Жуковском он показал модель ТР-301ТB, которая использовала чешский турбовинтовой двигатель M601.

Ан-2 с двигателем от вертолёта Ми-8. Видео © Telegram / Росавиация

«Мы на самолёт Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолёта Ми-8. Получился самолёт ТР-301/117, который можно сравнить с Ан-3, ТВС-2МС и Ан-2-100, но он полностью российский и стоит в три раза дешевле», — приводит Росавиация слова Борисенко.

Конструктор также сообщил, что ТР-301/117 готовят к первому полёту через месяц-два. Он добавил, что специалисты приступили к сборке фюзеляжа и покраске. После завершения этих этапов самолёт ждёт облёт, сертификация и получение сертификата лётной годности.